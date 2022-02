Autofahrerin richtet in Königsbrunn 34.000 Euro Schaden an

Eine Autofahrerin hat am frühen Freitagmorgen in Königsbrunn einen Unfall verursacht und Autos und ein Garagentor beschädigt. Zur Unfallursache gibt es eine Theorie.

34.000 Euro Sachschaden hat eine Autofahrerin bei einem Unfall in Königsbrunn angerichtet. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 55-Jährige am Freitag gegen 1.40 Uhr die Augustusstraße entlang, als sie plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Sie rammte ein dort geparktes Auto. Dieses wurde durch den Aufprall über den Gehweg geschoben und knallte gegen ein Garagentor, das ebenfalls demoliert wurde. Ein weiterer Wagen wurde durch herumfliegende Glasscherben beschädigt. So kam die von der Polizei geschätzte Schadenssumme zustande.

34.000 Euro Schaden bei UNfall in Königsbrunn

Die Unfallfahrerin überstand den Zusammenstoß unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, warum sie von der Straße abkam. Möglicherweise sei die Frau am Steuer eingeschlafen, heißt es im Polizeibericht. (AZ)