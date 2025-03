Autofahrerin unter Drogen

Körperliche Ausfallerscheinungen zeigte am Mittwoch eine 30-jährige Frau, als sie als Fahrerin eines Autos einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Frau war gegen 11 Uhr von einer Streife der Polizei in der Lechstraße angehalten worden, nachdem sie verbotenerweise ihr Handy während der Fahrt nutzte. Dabei räumte sie ein, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Da die Fahrerin körperliche Ausfallerscheinungen zeigte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

