Autofahrerin verletzt zwei Fußgängerinnen in Königsbrunn

Eine 18-Jährige Autofahrerin hat zwei Fußgängerinnen übersehen und diese angefahren. Sie wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin stand unter Schock.

Zwei Fußgängerinnen wurden angefahren und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen. Eine 18-jährige Autofahrerin bog von der Rosenstraße nach links in die Blumenallee ein. Dabei übersah sie zwei Fußgängerinnen im Alter von 35 und 45 Jahren, die gerade die Blumenallee überquerten.

Das Auto erfasste die beiden Frauen, doch zum Glück zogen sie sich nur leichtere Verletzungen an den Beinen zu. Eine Frau erlitt eine Platzwunde am Kopf. Nach der Erstversorgung brachte ein Rettungsdienst die beiden Verletzten zur weiteren Untersuchung in die Wertachklinik nach Bobingen. Auch die junge Fahranfängerin wurde vor Ort medizinisch betreut, da sie von dem Unfall sichtlich geschockt war. (AZ)