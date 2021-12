Autokratzer richtet in Königsbrunn 1000 Euro Schaden an: Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person hat in Königsbrunn den Lack eines Autos zerkratzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Einen riesigen Kratzer im Lack der Fahrerseite seines Wagens hat ein Autobesitzer in Königsbrunn am Donnerstag vorgefunden. Der Mercedes war laut Polizeibericht von Mittwochabend, 22.15 Uhr, bis Donnerstag, 13.15 Uhr, in der Rathausstraße geparkt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterin oder den Täter geben können, sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)