Autor liest in Königsbrunn Geschichten über Mittelalter-Morde

Autor Lars Stursberg hat in der Stadtbücherei Königsbrunn seine Mittelalter-Krimis vorgestellt. Dabei entführte er die Zuhörer eindrucksvoll in "Düstere Lande".

Mysteriöse Mordfälle im Augsburg des Spätmittelalters lockten die Besucher an diesem düsteren Oktoberabend in die Königsbrunner Stadtbücherei. Lars Stursberg alias Kiara Lameika las aus seinen Mittelalterkrimis. Die Veranstaltung war eigentlich schon vor einem Jahr geplant, musste wegen der Corona-Maßnahmen verschoben werden. Die Zwischenzeit hat der Autor genutzt, um seinem ersten Historien-Krimi einen zweiten hinzuzufügen.

"Düstere Lande", so heißt die Reihe, unter deren Titel die ersten beiden Bände erschienen sind. Mathes und Ennlin sind die beiden Hauptprotagonisten, die sich in dieser rauen Zeit, die von Hexenverfolgung und Krieg geprägt ist, behaupten müssen. Lameika hat die beiden Jugendlichen enorm gut eingefangen und erzählt die Geschichte aus ihrer Sicht. Damit komme er den Charakteren sehr viel näher, auch wenn der Leser dann ja selbst nicht mehr wisse als die Romanfiguren. Bei seiner Recherche achtete er auch darauf, die Lücken in der Historie zu nutzen, um seine Geschichte zu erzählen: "Material habe ich noch für weitere Bände."

Lars Stursberg alias Kiara Lameika zieht das Publikum in Königsbrunn in seinen Bann

Die Königsbrunner Leser sind ihm auf jeden Fall sicher. Unglaublich spannend und mit stimmlichen Rollenwechseln gelang es ihm schnell, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Neigte sich ein Ausschnitt dem Ende zu, raunte schon ein "Nicht aufhören!" aus dem Publikum. So wären die meisten wohl am liebsten sitzen geblieben, um immer mehr zu hören oder zumindest selbst einfach weiterlesen zu können.

Stursberg konnte bei seiner Lesung in Königsbrunn auch endlich aufdecken, wie es zu dem Autorennamen Kiara Lameika kam. Ein Pseudonym sollte her und so entschied er sich kurzerhand für den Vornamen, der bei seiner Tochter in der engeren Wahl stand und die Abkürzungen seines Namens vor der Heirat.

Am 26. Oktober steht in der Stadtbücherei ein weiterer Literaturabend an: Buchhändler Marco Di Santo aus Bobingen gibt ab 19.30 Uhr Lesetipps für die ganze Familie. (AZ)

