Endspurt bei den Bauarbeiten in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße

Hier wird bald fertig gepflastert. So sieht die Großbaustelle in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn von oben aus.

Plus Die Baustelle im Zentrum begleitet Königsbrunn seit fast zwei Jahren. Im Sommer soll sie abgeschlossen sein. Dann geht es an anderer Stelle weiter.

Von Marco Keitel

Wer aktuell in Königsbrunns Zentrum durch die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße fährt oder geht, hört mit hoher Wahrscheinlichkeit die schweren Maschinen, die dort im Einsatz sind, sieht den Bagger vor dem Café Müller. Es geht voran an der Baustelle. Ende Juni soll sie abgeschlossen sein. Zumindest der mittlere Teil, der sogenannte verkehrsberuhigte Geschäftsbereich. Weiter südlich und nördlich, vor den Kreisverkehren, geht es dann erst richtig los. "Langsam sieht man das Licht am Ende des Tunnels", sagt Jörg Kratzer. Der Leiter des Tiefbauamts erklärt, was noch zu tun ist und wie die Arbeiter in der Zeit liegen.

"Wir haben alles so weit vorbereitet, dass der Asphalt wieder darauf kann." Das soll in wenigen Tagen, Anfang März, soweit sein. Erst da nehme das Asphaltwerk die Arbeit wieder auf. Als Nächstes sei der Fahrbahnstreifen vor dem Café Müller dran. Auf den Asphalt komme dort dann das Pflaster. Dafür werden laut Kratzer drei Kolonnen mit je drei Arbeitern im Einsatz sein. Das Pflaster werde zum Schluss für eine gute Rutschfestigkeit geschliffen und gestrahlt.

