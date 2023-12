Königsbrunn

05:57 Uhr

Bauausschuss lehnt extreme Nachverdichtung in der Pfalzstraße ab

Zu dicht: Für Anwohner und Autos würde es in der Pfalzstraße in Königsbrunn mit den Plänen eines Bauherrn laut Bauausschuss eng werden. Das Foto ist andernorts entstanden.

Plus Wenn auf einer Fläche mehr Wohnraum entsteht, heißen Städte das oft gut. In Königsbrunn treibt es ein Bauherr damit aus Sicht des Bauausschusses aber zu weit.

Von Marco Keitel

Die vier Anwohnerinnen und Anwohner waren zur Sitzung des Königsbrunner Bauausschusses gekommen, um zu erfahren, ob es in ihrer Nachbarschaft bald deutlich enger wird. Sie befürchteten, dass alles zugeparkt werde, falls einem Bauvorhaben stattgegeben werden sollte. In Städten und Gemeinden im Landkreis Augsburg bleibt die Nachverdichtung ein immer wiederkehrendes Thema. Denn Wohnraum ist vielerorts gefragt und ein Weg, ihn zu schaffen, ist das dichtere Bebauen bestehender Grundstücke. In der Pfalzstraße in Königsbrunn trifft ein Bauherr mit Plänen in diese Richtung aber auf wenig Zustimmung.

Aus einem Zweifamilienhaus will er ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten machen, dazu einen Neubau auf dem Grundstück errichten. Dieser soll fünf Wohneinheiten umfassen. Platz für die Autos der vielen zukünftigen Bewohner will er mit acht Stellplätzen und drei Duplexgaragen schaffen. In Duplexgaragen werden Fahrzeuge auf hoch- und runterfahrbaren Plattformen übereinander geparkt. Für viele Stellplätze fehlt aber die Wendemöglichkeit. Rein- und rausgefahren werden muss also entweder vorwärts oder rückwärts, wechseln lässt sich die Richtung nicht. Die Verantwortlichen des Straßenverkehrsamtes halten das für gefährlich. Für Gefahr sorgen laut den Experten auch schmale Stellen und zu viele Ein- und Ausfahrten auf einer Länge von nur 13 Metern.

