Königsbrunn

vor 43 Min.

Königsbrunner Zentrum: Zwei Ladengeschäfte sollen bleiben

Plus Ein Bauprojekt im Süden der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße hat der Bauausschuss abgelehnt. Auch die nicht erlaubten Umbauten am Squashcenter waren jetzt Thema.

Von Hermann Schmid

Eindeutig war die Ablehnung eines Bauantrags für einen neuen Anbau und den Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses am südlichen Ende der Bgm.-Wohlfarth-Straße. Dort will der Eigentümer das Dachgeschoss ausbauen und dabei den First um rund 3,5 Meter erhöhen. Zudem sollen die beiden Läden im Erdgeschoss zu Wohnungen umgewandelt werden. Auf der Ostseite des Grundstücks soll eine Tiefgarage für 40 Autos und 48 Räder entstehen, darüber dann ein viergeschossiges Gebäude mit Flachdach, die oberen beiden Etagen jeweils etwas zurückgesetzt. Hier sind elf Wohneinheiten vorgesehen.

