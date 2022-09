Baugebiet, Forum, Europaplatz – diese Themen stehen in Königsbrunn an

Plus Der Königsbrunner Stadtrat hat in diesem Jahr noch einige wichtige Themen abzuarbeiten. Über vielen Projekten steht aber ein großes finanzielles Fragezeichen.

Der Königsbrunner Stadtrat geht mit einigen großen Baustellen aus der Sommerpause. Die Umbauarbeiten auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße laufen zwar, doch es gibt noch einige weitere Themengebiete, die der Aufmerksamkeit der Stadtpolitik bedürfen. Und über allem schwebt das Thema Haushalt 2023, bei dem wegen der Energiekrise noch viele Fragezeichen stehen. Wir haben bei Bürgermeister Franz Feigl angefragt, welche Themen in den nächsten Monaten behandelt werden.