Grundbesitzer steigen aus: Beim Projekt Baugebiet muss neu gerechnet werden

Plus Das neue Baugebiet in Königsbrunn muss überarbeitet werden, weil Grundbesitzer nicht mehr mitmachen. Für Häuslebauer bedeutet das zusätzliche Wartezeiten.

Eigentlich sollten im vergangenen Herbst die ersten Bauarbeiten und Grundstücksverkäufe beim neuen Baugebiet 7c im Osten von Königsbrunn beginnen. Daraus wurde nichts, weil Grundbesitzer nicht mehr bei der Entwicklung zum Bauland mitmachen wollten. Die Stadtverwaltung holte daraufhin Unterschriften von allen Beteiligten ein, ob sie noch Interesse an der Umwandlung von Acker- in Bauland haben. Mittlerweile steht fest: Mehrere Eigentümer steigen aus. Für das Gesamtkonstrukt bedeutet das weitere aufwendige Planungsarbeiten, für Häuslebauer weitere Wartezeiten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den neuesten Entwicklungen.