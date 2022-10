Baugebiet in Königsbrunn: Warten ist ärgerlich für bauwillige Familien

Plus Die Verzögerung beim Baugebiet im Osten Königsbrunns ist bitter für alle Interessenten und die Stadt. Ein Einstampfen der Pläne kam aber zurecht nicht in Betracht.

Es fielen deutliche Worte im Königsbrunner Stadtrat zum Thema Baugebiet: Viel Unverständnis wurde geäußert, dass ein Grundbesitzer sich so kurz vor dem Ende noch aus dem Verfahren verabschiedete. Für die Stadtverwaltung und die weiter an der Entwicklung interessierten Eigentümer geht das Warten auf den Baubeginn weiter. Natürlich hat die Corona-Zeit die Kommunikation zwischen den Parteien enorm erschwert. Schon allein deshalb, weil man nicht einfach regelmäßig Versammlungen für alle Beteiligten einberufen konnte, um jeden auf den neuesten Stand zu bringen und Probleme zu klären. Trotz dieser Erschwernisse muss man festhalten, dass die gesetzlichen und bürokratischen Abläufe eine schnelle Erschließung von Bauland nahezu unmöglich machen. Besonders ärgerlich ist das für die Familien, die händeringend einen Bauplatz suchen.