Baumpatenschaft: ein Präsent, das lange wirkt

Bereits für rund 70 Bäume in Königsbrunn haben Bürger Patenschaften übernommen. Was sie bewegt und wie die Stadt das Projekt weiterentwickeln will.

Es nieselt und das Thermometer hat an diesem Vormittag die zehn-Grad-Markierung noch nicht erreicht. Doch die kleine Gruppe am Spielplatz hat es nicht eilig, ins Trockene und Warme zu kommen. Sie hat beobachtet, wie vier Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs am Gehweg zwischen Trachtenheim und der Kirche Maria unterm Kreuz zwei Bäume gepflanzt haben – und nun wird es spannend. Bei der Kinderrutsche kommt ein junger Apfelbaum der Sorte „Pfaffenhofener Schmelzling“ in den Boden. Er ist der Patenbaum von Familie Lurz, gestiftet zur Geburt von Jakob. Der zehn Monate alte Bub verfolgt auf dem Arm der Mama das Treiben und interessiert sich mitunter mehr für den Griff des Regenschirms als für seinen Baum. Bis er den Text auf der Plakette, die an einer kleinen Granitstele beim Baum befestigt ist, lesen kann, werden noch einige Jahre vergehen.

„Wir wollten einen Baum, der an die Geburt vom Enkel erinnert und der nicht weit von unserem Zuhause steht. Dann können wir mit Jakob dahin gehen, wenn er bei uns zu Besuch ist“, erläutert Doris Lurz die Beweggründe für die Baumpatenschaft. „Ich finde es auch gut, wenn die Kinder, die hier spielen, auch was davon haben“, ergänzt Julia Reitmayer, die Mutter von Jakob. Die Früchte, die der Baum mal tragen wird, sind nämlich nicht für Jakob reserviert. Jeder kann sie genießen. „Und Äpfel mag doch eigentlich jedes Kind“, ergänzt die Mutter.

Aus 16 möglichen Baumsorten kann ausgewählt werden

So wie Familie Lurz haben sich in den vergangenen drei Jahren eine ganze Reihe Bürger – Königsbrunner und Auswärtige – entschieden, die Patenschaft für einen Baum im Stadtgebiet zu übernehmen. Bis Ende vergangenen Jahres wurden 61 Patenbäume gepflanzt. Beim städtischen Betriebshof hat man dafür eine Liste mit 16 möglichen Bäumen zusammengestellt, für die es in Königsbrunn geeignete Standortbedingungen gibt. „Es sind Obstbäume, auch regionale und alte Sorten, und dekorative Bäume“, erläutert Stephanie Detke, die Leiterin des Betriebshofs. Die Diplomingenieurin für Landschaftsbau berät Interessenten vor der Auswahl. „Nicht jeder Baum hat an jedem Standort Platz – und es macht ja keinen Sinn, dass wir schon zehn Jahre nach dem Pflanzen beginnen müssen, ihn einzukürzen.“ Wer also einen bestimmten Standort will, der muss bei der Wahl der Baumsorte flexibel sein, und umgekehrt.

Familie Lurz verfolgt, wie der Apfelbaum, den sie für den kleinen Jakob (links) gestiftet hat, gepflanzt wird. Foto: Hermann Schmid

Diese Grundregel hat den Erfolg der Aktion nicht gedämpft. „Wir waren relativ überrascht, wie groß das Interesse ist“, berichtet Stephanie Detke. „Früher gab es immer mal wieder Anfragen danach, aber wenn man über die Kosten sprach, dann war das Interesse weg.“ Jetzt ist klar: Für einen neu zu pflanzenden Patenbaum stellt die Stadt 250 Euro in Rechnung. Damit ist auch die Pflege durch den Betriebshof enthalten und falls nötig sogar eine Ersatzpflanzung, sollte der Baum eingehen.

Im Spätherbst 2021 fielen viele der Bäume Vandalismus zum Opfer

Auch als im Spätherbst 2021 ein gutes Dutzend Bäume durch Rowdys zerstört wurden, sorgte die Stadt für Ersatz. Grundsätzlich ist es auch möglich, für einen „Bestandsbaum“ die Patenschaft zu übernehmen. Dafür haben sich bisher drei Bürger entschieden. Hierfür verlangt der Betriebshof 500 Euro. „In einem großen Baum steckt ja bereits viel Pflegeaufwand“, begründet das Stephanie Detke und betont: „Wir haben uns bei der Preisgestaltung an anderen Kommunen orientiert und sind nicht unter den teuersten.“

Rund drei Jahre ist es her, dass Vanessa Abbt zur Taufe ihrer Patentochter Emilia einen Baum stiftete. Sie wählte die Sorte „Danziger Kantapfel“. „Damit schafft man Erinnerungen für immer!“ Das hat sie selbst erlebt, nachdem sie als kleines Mädchen zusammen mit ihrem Vater, einem Golflehrer, auf der neugestalteten Golf-Range einen Baum gepflanzt hatte. „Immer wenn ich dort war, spürte ich: Das ist unser Baum.“ Daran erinnerte sie sich, als ihre gute Freundin aus Schulzeiten Martina Kirschke eine Tochter bekam. „Sie ist umweltbewusst und denkt nachhaltig, da passte dieses Geschenk zur Taufe einfach“, so Vanessa Abbt. „Wir hoffen, dass Emilia im Herbst schon Äpfel ernten kann.“

Deshalb hat es alle Beteiligten belastet, als auch ihr Baum vor eineinhalb Jahren schwer beschädigt wurde. „Ich war richtig sauer, auch traurig“, so die Baumpatin. „Wir haben als Kinder ja auch mal richtig blöde Sachen gemacht, aber einfach was zerstören, das ist richtig dumm.“ Sie sei echt froh gewesen, als klar war, dass die Stadt den Baum ersetzt.

Dieter Klee neben den beiden Kastanien, für die er vor drei Jahren die Patenschaft übernommen hat. Foto: Hermann Schmid

Dieter Klee war einer der ersten Bürger, die sich für eine Baumpatenschaft entschieden haben. Gleich nachdem er in der Augsburger Allgemeinen darüber gelesen hatte, rief er im Betriebshof an und ließ sich von Stephanie Detke beraten. Er entschied er sich für zwei Purpur-Kastanien, die etwa 30 Meter hoch werden. Einer der Bäume erinnert an den Sohn seiner Nichte, der andere an seinen Sohn Adrian und dessen Partnerin, die alle weit weg von Königsbrunn leben. Ein Patenbaum als Geschenk hat für den Rentner einen klaren Vorzug: „Ein Spielzeug wird wahrscheinlich irgendwann weggeschmissen, der Baum, der bleibt halt stehen.“ Sogar für sehr lange. Dieter Klee wird nachdenklich. „Ob ich das erlebe, dass sie 30 Meter hoch werden“, sagt er beim Ortstermin und dann, mehr zu sich selber: „Ich hoffe, die denken mal an mich.“

Wegen des großen Interesses an Baumpatenschaften hat der Stadtrat kürzlich beschlossen, weitere Flächen in städtischen Grünanlagen dafür freizugeben. Im Herbst sollen die nächsten Bäume gepflanzt werden. Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt sowie im Betriebshof unter Telefon 08231-606-170.