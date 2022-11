Königsbrunn

11:30 Uhr

Bauprobleme an der Grundschule Nord in Königsbrunn sind bald beseitigt

An der Grundschule Nord in Königsbrunn wird viel Wasser abgepumpt, um einen Keller für den Technik- und Heizraum anzulegen. Der Umbau der Schule kam wegen Problemen mit dem Boden stark in Verzug.

Plus Instabiler Untergrund und ein Wasserproblem haben die Bauarbeiten an der Grundschule Nord massiv ausgebremst. Hinter dem Pausenhof ist ein kleiner See entstanden.

Schwungvoll plätschert das Wasser aus den zwei dicken Rohren stetig in den kleinen See. Eine leere Plastikflasche schwimmt darin und drei Bälle. Das kalte Nass kommt aus der Baugrube, wo das Fundament für den künftigen Technikraum und die Aula der Grundschule Nord in Königsbrunn gelegt wird. Lange wird es nicht mehr fließen: In den nächsten Tagen soll dieser Arbeitsschritt und auch die Pumpaktion abgeschlossen sein. Damit wäre auch ein Umweg beim Bau einer modernen Grundschule abgeschlossen.

