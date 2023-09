Baustellen-Diebe haben es auf Werkzeuge abgesehen

Wieder wurden Werkzeuge gestohlen: Die Vorfälle häufen sich derzeit im Raum Königsbrunn und Bobingen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Freitag wurde aus einem Rohbau in der Weißkopfstraße und einem Baucontainer in der Blumenallee in Königsbrunn hochwertiges Werkzeug entwendet. Der Baucontainer wurde aufgebrochen und Digitalwaagen, Akkusägen, Winkelschleifer und andere Werkzeuge mitgenommen. Mögliche Tatzusammenhänge werden derzeit laut Polizei geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden. (AZ).

