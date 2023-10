Bauunternehmen M. Dumberger geht mit Baukolonnen in Kurzarbeit

Ein rückläufiger Markt, gestiegene Baukosten und Verzögerungen auf Baustellen belastet das Unternehmen Königsbrunner Unternehmen M. Dumberger.

Das Königsbrunner Bauunternehmen M. Dumberger mit insgesamt rund 150 Mitarbeitern hat für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit angemeldet. Das hat Geschäftsführer Michael Dumberger gegenüber unserer Redaktion bestätigt. Die Gründe dafür seien vielfältig, so Dumberger. Neben einem allgemein rückläufigen Markt, verbunden mit gestiegenen Bau- und Energiekosten, spricht er auch lange Genehmigungsprozesse an. Betroffen von der Kurzarbeit sind Mitarbeiter aus dem Bauhauptbetrieb.

Nicht alle Dumberger-Abteilungen sind von Kurzarbeit betroffen

Andere Abteilungen, wie die Hausverwaltung, seien nicht betroffen, so Dumberger weiter. Das Unternehmen wurde kurz nach dem Krieg gegründet und heute von Michael Dumberger in dritter Generation geführt. Im Gegensatz zu Bauträgern beschäftigt das Bauunternehmen selbst Handwerker und Arbeiter aus den verschiedenen Baugewerken. Ausschlaggebend für die Entscheidung für Kurzarbeit sei die Verzögerung des Baubeginns auf einigen Baustellen gewesen. Deshalb seien nun vier Baukolonnen betroffen, während in anderen Bereichen wie üblich gearbeitet werde.

„Ich möchte meine Mitarbeiter halten“, so der Geschäftsführer. Die Kurzarbeit ist zunächst bis Ende des Jahres befristet. Das Bauunternehmen hat im Landkreis Augsburg unter anderem zuletzt Reihenhäuser in Königsbrunn sowie Wohnhäuser im sogenannten Langweid Village erstellt.

