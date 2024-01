Königsbrunn

26.01.2024

Bayerns beste Nachwuchs-Konditoreiverkäuferin kommt aus Königsbrunn

Freistaatsbeste: Leyla-Maria Michel hat ihre Ausbildung zur Konditoreifachverkäuferin in der Chocolaterie Café Müller in Königsbrunn mit der besten Note ihrer Innung abgeschlossen.

Plus Leyla-Maria Michel überzeugt nach der Ausbildung im Café Müller in Königsbrunn bei der Gesellenprüfung zur Konditoreifachverkäuferin – und ist Bayerns Beste.

Um das Stichwort „Kontraste“ in einer Schaufensterdekoration umzusetzen, dafür fände selbst ein Laie in einer Konditorei einiges: weiße und dunkle Schokolade, Pralinen in allen Farben, zudem Obstkuchen, Sachertorte und Frankfurter Kranz. Oder auch mürben Blätterteig und sahnige Bienenstiche, um nur die ganz offensichtlichen zu nennen. Leyla-Maria Michel wählte für den praktischen Teil ihrer Gesellenprüfung zur Konditoreifachverkäuferin eine besondere Kombination.

Sie entschied sich für die Geschmacksnoten Salz und Karamell. Für die Präsentation musste sie nicht nur Produkte auswählen und verpacken, sondern auch den Hintergrund gestalten, Tücher bügeln, Deko arrangieren sowie ein dazugehöriges Plakat beschriften. Weiterer Teil der Prüfung war, ein Frühstück zuzubereiten, inklusive perfekt gedecktem Tisch mit Deko. Sie gestaltete es herzhaft und süß, mit pochiertem Ei, Blattspinat und Cherry-Tomaten aus der Pfanne und einem Brioche-Toast.

