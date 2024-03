BBV-Präsident skizziert in Königsbrunn Wege der Bauern nach den Demos

Plus Der Präsident des BBV skizziert seine Perspektiven für die Landwirtschaft. Warum das Wort „Zeitenwende“ dabei häufig vorkommt und was nicht angesprochen wird.

Seit eineinhalb Jahren ist Günter Felßner Präsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV), jetzt sprach er beim Bäuerinnen- und Bauernabend im Königsbrunner Trachtenheim erstmals vor Mitgliedern im Landkreis. Sein Thema: „Vielfältig. Kreativ. Innovativ – Bauernfamilien gestalten die Zukunft“. Die Protestaktionen, mit denen Landwirte zuletzt für Schlagzeilen sorgten, werden erst spät am Abend, in der Aussprache mit den gut 120 Zuhörern, zum Thema.

Felßners Anliegen ist es, den Blick in die Zukunft zu richten, Perspektiven für die Landwirtschaft in einer Welt im Wandel aufzuzeigen. „Die ,Zeitenwende‘ hat nicht mit Corona begonnen und nicht mit dem Ukrainekrieg, sondern mit dem Ausstieg aus der fossilen Lebensweise“, stellt er fest. Der sei nötig, „damit wir nachhaltig leben können, damit wir nicht auf Kosten der nächsten Generation die Grundlagen vernichten.“ Aktuell würden 85 Prozent der klimaschädlichen Gase von 15 Prozent der Weltbevölkerung ausgestoßen. „Das sind wir Industrieländer.“ Deren Wohlstand mit dem bisherigen Wirtschaften auf die übrige Welt zu verbreiten, „das hält der Planet nicht aus“.