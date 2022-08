Beachsommer wird verlängert

Plus Der große "Sandkasten" an der Königsbrunner Eishalle sollte eigentlich nur bis zum 14. August bleiben. Warum der Beachsommer nun verlängert wird.

Rund 100 Tonnen Sand haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes zwischen Eishalle und Mercateum aufgeschüttet. Dort besteht die Möglichkeit, den ganzen Tag über Volleyball zu spielen oder es sich auf den Liegestühlen unter Palmen mit einem kühlen Getränk gemütlich zu machen. Vor allem das Volleyballfeld ist stark frequentiert.