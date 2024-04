Königsbrunn

12:25 Uhr

Beatrice Egli begeistert in Königsbrunn

Plus Vor rund 1600 Zuschauern in der Königsbrunner Eishalle brannte Beatrice Egli ein Schlagerfeuerwerk ab. Dabei zeigt sich die Sängerin durchaus nahbar.

Von Elmar Knöchel

Die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Königsbrunner Eisarena kamen voll auf ihre Kosten. Fast zwei Stunden lang präsentierte Schlagerstar Beatrice Egli eine Nonstop-Bühnenshow. Dabei begeisterte sie durch ihren energiegeladenen Auftritt genauso wie durch ihre freundliche und charmante Art. Natürlich waren ihre neuen Hits zu hören, dazu bekannte ältere Songs. Sogar Reggae hatte sie im Gepäck. Denn ihre eigene Matterhornbesteigung hat sie vertont - und Reggae daraus gemacht. Besonders sympathisch machte die Sängerin, dass sie zwischendurch in ihrem Schweizer Dialekt mit dem Publikum sprach. So auch bei der Ansage zum "Matterhorn", das ganz in Schweizer Mundart daherkam.

Das Bühnenoutfit war in Königsbrunn ein EHC-Trikot

Zuvor hatte sie gleich zu Beginn ihres Auftritts gepunktet. Denn Egli betrat die Bühne nicht etwa in einem durchgestylten Outfit. Vielmehr hatte sie sich, passend zur Bayerischen Meisterschaft des EHC im Eishockey, ein EHC-Trikot übergezogen. "Bayerischer Eishockeymeister, das ist schon was", sagte sie anerkennend. Im Laufe des Abends haderte sie aber etwas mit dem Trikot, das auf dem Rücken mit "Egli" beflockt war. "Das Trikot ist ganz schön warm. Ich weiß gar nicht, wie die Jungs auf dem Eis so ein warmes Trikot aushalten können." Völlig aus dem Häuschen waren die Fans dann, als die Künstlerin ihre neuen Hits wie "Du, Du, Du" oder "Herzgesteuert" präsentierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen