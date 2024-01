Königsbrunn

17:00 Uhr

Begeisterungsstürme beim Königsbrunner Dreikönigskonzert

Plus Die traditionelle Veranstaltung trug in diesem Jahr den Titel „Tanz durch die Jahrhunderte“. Es wurde ein Feuerwerk aus Musik, Tanz und farbenfrohen Kostümen.

Von Ute Blauert

Nach einem Auftritt von Sternsingern begrüßte Bürgermeister Franz Feigl das Publikum, darunter eine Vertreterin des indischen Konsulats in München und einige Mitglieder des Stadtrats, wie Kulturreferentin Marion Kehlenbach. Sie freute sich, dass die Veranstaltung in der Willi-Oppenländer-Halle lokale Gruppen ins Scheinwerferlicht rückte: „Wir haben so tolle Künstlerinnen und Künstler am Ort und die rund tausend Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal zeigen, dass sie auch vom Publikum wertgeschätzt werden.“

Kess und schnell: der Charleston. Foto: Ute Blauert

Der Abend begann leise. Zu zarten barocken Klängen betraten fast vierzig Musikerinnen und Musiker sowie zehn Tänzerinnen und Tänzer nach und nach die Bühne. Nach einer Einführung in das Programm durch Rebecca Ribarek, der Leiterin des Kulturbüros, trat die Tanzgruppe zu Musik von Henry Purcell aus dem 17. Jahrhundert auf, gekleidet in kostbare barocke Gewänder, Damen und Herren in Seide, Rüschen, Perlen und Stickereien. Zu der festlichen Musik mit den für die Zeit typischen hellen Trompetenfanfaren wurde so getanzt, wie es schwere Kleidung, drückende Schuhe und komplizierte Hochsteckperücken zuließen: schreiten, drehen und verneigen.

