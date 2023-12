Königsbrunn

05:51 Uhr

Droht mit der Veranstaltungshalle mehr Lärm im Königsbrunner Süden

Wird es hier nachts zu laut? Viele Nachbarn, die sich daran stören könnten, gibt es im hinteren Teil des Grundstücks in der Landsberger Straße in Königsbrunn nicht.

Plus Eine Halle, die früher landwirtschaftlich genutzt wurde, wird im Süden Königsbrunns zum Veranstaltungsort. Dem Bauausschuss geht es vor allem um die Lautstärke.

In einer ehemaligen landwirtschaftlichen Halle in Königsbrunn können laut Bauherr bis zu 120 Menschen feiern. Damit ein Veranstaltungsort daraus wird, sollen auf dem Grundstück in der Landsberger Straße im Süden der Stadt Flächen für Sanitärräume, Garderobe und Kühlmöglichkeiten dazu kommen. Der Antrag auf die Umnutzung war Thema im Bauausschuss. 24 Parkplätze sollen auf dem Grundstück entstehen. Das Gebäude soll nach der Erweiterung 28 auf zehn Meter groß sein und am Dachfirst, wie bisher schon, sieben Meter hoch. Die Maße und die Nutzungsart sind aus Sicht der Königsbrunner Verwaltung unbedenklich. Viele Stadträte hatten allerdings Bedenken bei der Lautstärke, die große Veranstaltungen mit sich bringen könnten.

Mit Platz für 120 Menschen kann in den Räumen laut Plan immerhin fast ein Sechstel der Gäste empfangen werden, die nach dem jüngsten Konzept von Stadtplaner Werner Lohmann in ein städtisches Veranstaltungsgebäude passen, das in ferner Zukunft bei der ehemaligen Königstherme entstehen soll. Bürgermeister Franz Feigl ( CSU) sagte im Bauausschuss: "Das Kritische ist nicht, dass man einen Veranstaltungssaal baut, sondern die Begleitmusik." Es stelle sich etwa die Frage, welche Lautstärke nachts auf dem Parkplatz entstehe. Nachtlärm sei ein heikler Punkt, aber grundsätzlich könne man dem Vorhaben zustimmen.

