Königsbrunn

15.07.2022

Beim Konzert im Lesepark wippt sogar die Sektflasche mit

Plus Das Akkordeon-Orchester Monday Evening legt im Königsbrunner Lesepark einen runden Auftritt hin. Die Zuhörer wissen die Wandlungsfähigkeit der Musiker zu schätzen.

Von Andrea Collisi

Sehr beliebt waren sie schon immer: die Konzerte beim Mercateum im Lesepark Königsbrunns. In Zeiten, da man auch wieder ohne Anmeldung einfach kommen kann, sich platzieren wo man will, so hat man den Eindruck, genießen es die Menschen doch noch stärker. Und so waren beim Auftritt des Akkordeon-Orchesters Monday Evening alle Stühle belegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .