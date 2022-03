Beim Spurwechsel kracht es auf der alten B17 in Königsbrunn

Eine Unachtsamkeit beim Spurwechsel führt auf der alten B17 in Königsbrunn zu einem Unfall. Der Schaden ist erheblich, und ein Krankenwagen wird gerufen.

Beim Spurwechsel auf der alten B17 in Königsbrunn sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhren die beiden Wagen gegen 14.40 Uhr auf Höhe der Heidestraße in Richtung Süden. Der Fahrer auf der rechten Spur übersah das Auto links, und es kam zum Unfall.

Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Weil einer der beiden Beteiligten erklärte, dass er Schmerzen habe, wurde ein Krankenwagen gerufen. (AZ)