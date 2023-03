Bekommt Königsbrunn einen Maibaum aus Stahl?

Nach dem Unfall vom Februar 2020 will der Trachtenverein Königsbrunn keinen Maibaum aus Holz mehr aufstellen. Stadträte diskutierten jetzt Alternativen.

Ein rund 20 Meter hoher Maibaum aus Stahl, beklebt mit brauner Holzdekor-Folie, darüber noch eine blaue Folie: Das wünscht sich der Trachtenverein Königsbrunn für den städtischen Marktplatz. Seinen Vorschlag unterbreitete der Verein der Stadt bereits einige Monate, nachdem der alte Maibaum aus Holz durch einen Sturm zerstört wurde. Nun wurde die Idee eines Maibaums aus Stahl erneut im Hauptausschuss diskutiert - mit unterschiedlichen Meinungen. Aber es fiel eine Art Vorentscheidung.

Am frühen Morgen des 10. Februar 2020 fiel der Königsbrunner Maibaum einem Sturm zum Opfer, der Stamm zerbrach. „Das war ein Schuss vor den Bug“, erklärte Johann Hobmeier, Schatzmeister des Trachtenvereins. Damals hätte der Verein noch sehr viel Glück im Unglück gehabt. Der Maibaum, aufgestellt Ende April 2019, fiel über die Marktstraße genau zwischen zwei geparkte Autos. Es gab keinen Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Für den Vorstand des Trachtenvereins war aber schnell klar: Einen Maibaum aus Holz wird der Verein nicht mehr aufstellen.

Diese Entscheidung sei auch im Verein umstritten gewesen, doch sie steht. Für die Führung des Vereins gehe es dabei nicht allein um die Folgen einer rechtlichen Haftung für solch einen Unfall. „Es ist für uns auch eine Frage der persönlichen Verantwortung, falls etwas passieren sollte“, erläuterte Hobmeier. „Es hat ja andernorts schon Todesfälle durch Maibäume gegeben. Wir bekamen damals einen Riesenschreck.“

Für die Kosten von rund 25.000 Euro müsste die Stadt aufkommen

Als Alternative schlägt der Verein einen Maibaum aus Stahl vor, wie er auch schon in anderen Orten, etwa in Aichach, stehe. Im Rathaus hatte Michael Hutfless für die Stadträte Informationen zu diesem Thema gesammelt, die unter anderem das Angebot einer Firma aus Gersthofen beinhalteten: Ein Maibaum aus Stahl mit rund 20 Metern Höhe und einem unteren Durchmesser von etwa 35 Zentimetern würde brutto rund 25.000 Euro kosten.

Dieser satirische Maibaum wurde in der Freinacht 2022 auf dem Königsbrunner Marktplatz aufgestellt - an der Stelle des traditionellen Maibaums. Foto: Hermann Schmid

Für die bisherigen Maibäume aus Holz, um die sich seit Jahrzehnten der Trachtenverein kümmerte, habe es von der Stadt immer einen Zuschuss und eine Brotzeit für die Helfer gegeben. Rund 300 Arbeitsstunden wurden bisher für das Fällen, den Transport sowie Herrichten und Dekorieren jedes Maibaums aufgewandt, berichtete Hutfless. Der Sondertransport aus dem Wald zum Marktplatz sei mit erheblichem Aufwand für die Genehmigung verbunden. Maibäume aus Holz müssten jedes Jahr auf ihre Standsicherheit kontrolliert werden. Um diesen Aufwand zu vermeiden, hat der Trachtenverein bislang jedes dritte Jahr einen neuen Maibaum aufgestellt. Ein Exemplar aus Stahl, ergänzte Hutfless, müsse, wie etwa ein Brückenbauwerk, alle drei Jahre kontrolliert werden.

„Der Maibaum ist keine Veranstaltung der Stadt“, betonte Bürgermeister Franz Feigl, „das ist Brauchtumspflege“. Die Stadt unterstütze dies finanziell, und indem sie das Grundstück, das Fundament und die Versicherung beisteuere. Feigl habe vor einigen Tagen beim Burschenverein angefragt, ob sich dieser künftig um den traditionellen Maibaum aus Holz kümmern wolle. Der Burschenverein will das erst gründlich prüfen, ehe er sich dazu erklärt, sagte Feigl. "Die Trachtler hätten kein Problem damit, wenn der Burschenverein die Tradition fortführt, sie würden ihn dabei auch unterstützen und etwa weiterhin die Tafeln bereitstellen."

Unterschiedliche Meinungen zum neuen Königsbrunner Maibaum

Die beteiligten Parteivertreter äußerten sich unterschiedlich zu dem Thema. „Wenn sich niemand findet, dann ist Stahl die Notlösung, für die es keine Alternative gibt“, stellte Alexander Leupolz ( CSU) in der Aussprache fest. „Sonst hat Königsbrunn keinen Maibaum und bekommt auch keinen mehr.“ Ähnlich argumentierte auch Nicolai Abt (SPD). „Die Tradition nützt nichts, wenn keiner da ist, der sie pflegt.“ Helmut Schuler (Freie Wähler) sah einen Maibaum aus Holz als „gutes Brauchtum – Holz steht für Natur und Leben“. Einen fünfeckigen Maibaum aus Stahl, so wie er in Aichach steht, nannte er „für Königsbrunn ein absolutes Unding“.

Alwin Jung (Grüne) hingegen fand, den Aufwand und das Risiko für einen Maibaum aus Holz könne man niemandem mehr zumuten. „Dann eher die nachhaltige Lösung aus Stahl“, argumentierte er. Hierzu gab es Widerspruch von Helmut Schuler, der ihm vorhielt: „Im Holz Maibaum sind rund 1,5 Tonnen CO₂ gebunden, der aus Stahl braucht wahrscheinlich fünf Tonnen CO₂ für die Herstellung.“ Mehrfach wurde jedoch geäußert, dass ja nicht das Aufstellen des Maibaums – seit vielen Jahren ohnehin mit Autokran und nicht mehr traditionell mit Schwerstangen – das große Ereignis für die Bevölkerung sei, sondern das Antanzen durch den Trachtenverein am 1. Mai.

Gegen jeweils zwei Stimmen aus der CSU und von den Freien Wählern entschied der Ausschuss, die Stadtverwaltung solle Informationen über Kosten und Auflagen für einen Maibaum aus Stahl sammeln und eine Vereinbarung mit dem Trachtenverein über den Unterhalt ausarbeiten. Dann werde der Ausschuss nochmals entscheiden. Schon jetzt wurde festgelegt, dass die Stadt, wenn überhaupt, einen Maibaum aus Stahl beschaffen werde. In diesem Falle würde er aber erst zum 1. Mai 2024 auf dem Marktplatz stehen.