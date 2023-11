Königsbrunn

vor 32 Min.

Bereitschaftspolizisten trainieren in Königsbrunn den Ernstfall

Plus Zu Auseinandersetzungen zwischen Fans kann es bei Fußballspielen immer kommen. In Königsbrunn bereiten sich mehr als 100 Einsatzkräfte darauf vor.

Von Marco Keitel

In der Hunnenstraße kracht es. Blauer Rauch steigt auf. Sein saurer, schaler Geruch steigt in die Nase. Fußballfans in blauen Trikots oder ganz in Schwarz, mit ins Gesicht gezogenen Kapuzen und Schals vermummt, schreien die Polizistinnen und Polizisten an, die sich in voller Montur mit Helm vor ihnen aufbauen. Ein Beamter von der Beweissicherung filmt das Geschehen mit einer Kamera auf einem langen Stativ. Eine Polizistin schiebt einen besonders lauten Fan zur Seite.

In Schutzmontur mit Helm begleiten Bereitschaftspolizistinnen und -polizisten lautstarke "Fans" durch Königsbrunn. Foto: Marcus Merk

Im Gerangel wird deutlich, dass Polizistin Karina Liebl recht hat, wenn sie sagt, dass Sportlichkeit für ihren Beruf enorm wichtig sei. "Auch wegen der Einsatzmontur mit Helm und Körperschutzausstattung." Sie selbst trägt an diesem Tag keinen Helm. "Einsatztaktische Fortbildung" steht auf den grünen Westen, die Liebl und ihr Kollege Matthias Zitterbart tragen. Sie sind für die Organisation zuständig. Was auf den Straßen Königsbrunns aussieht wie eine Szene vor einem Hochrisiko-Spiel der Fußball-Bundesliga, ist eine Übung der bayerischen Bereitschaftspolizei.

