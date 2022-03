The Voice Kids: Rebeca aus Königsbrunn ist eine Runde weiter

Bei The Voice Kids begeistert Rebeca aus Königsbrunn mit ihrem Gesang. Alle Coaches wollen die 15-Jährige unbedingt in ihrem Team – für wen entscheidet sie sich?

Für Rebeca Kovacs aus Königsbrunn wurde ein langersehnter Traum wahr: Bei der Castingshow The Voice Kids, die am vergangenen Freitag auf Sat1 gesendet wurde, legte die 15-Jährige einen erfolgreichen Auftritt hin. Bei den ersten Sendungen können die vier Coaches nicht gleich sehen, wer auf der Bühne steht. Wenn der Gesang überzeugt, drücken die Coaches einen Knopf, durch den sich der Stuhl zur Bühne dreht. So zeigen sie, dass sie das Talent gerne in ihrem Team hätten.

Bei der jüngsten Show setzte Rebeca mit zarter Stimme zur ABBA-Ballade „The Winner takes it all“ an. Nach nur einer halben Minute drehten sich bereits die Coaches Michi und Smudo von der Gruppe Die Fantastischen Vier zu der 15-Jährigen um. Mit jedem Ton wurde der Gesang der 15-Jährigen kräftiger – bis sie im Refrain ihr ganzes Stimmvolumen präsentierte. Beinahe gleichzeitig entschieden sich auch die restlichen drei Coaches für Rebeca.

The Voice Kids: Rebeca hatte noch nie Gesangsunterricht

Als die Königsbrunnerin den letzten Ton sang, sprang das Publikum begeistert auf. Mit einem solchen Erfolg hatte Rebeca nicht gerechnet. Vor ihrem Auftritt bei der Castingshow ist die 15-Jährige noch nie auf einer Bühne gestanden. „Es ist erst mal ein merkwürdiges Gefühl, wenn so viele Kameras auf einen gerichtet werden, aber sobald man anfängt zu singen, hört das auf“, berichtet Rebeca. Das Singen brachte sich die 15-Jährige selbstständig bei, Unterricht hatte sie noch nie.

Bei der jüngsten Sendung konnten das die Coaches kaum glauben: „Dass du trotzdem schon so einen Charakter in der Stimme hast, ist Wahnsinn“, sagte Michi. Auch die Coaches Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler und Wincent Weiss wollten Rebeca unbedingt in ihrem Team haben. Es begann ein Bitten und Betteln um die junge Sängerin.

Lena Meyer-Landrut widmet Rebeca ein gesungenes Gedicht

Lena Meyer-Landrut, die 2010 den Eurovision Song Contest gewann, widmete der 15-Jährigen sogar ein gesungenes Gedicht. „Rebeca, das kann doch nicht wahr sein, das muss dir doch klar sein, dass du zu mir gehörst“, versuchte die Pop-Sängerin zu überzeugen. Coach Michi zog mit einem Rap auf die Melodie zu Lenas Hit „Satellite“ nach. Dass so um sie gekämpft wird, rührte die 15-Jährige fast zu Tränen. Für welches Team sie sich entscheidet, musste Rebeca nicht lange überlegen: „Ich hatte schon vor meinem Auftritt gehofft, zu Lena zu dürfen.“

Vor zwei Jahren hatte sich Rebeca schon einmal bei The Voice Kids beworben. Jünger als ihr Traum von der Castingshow ist Rebecas Leidenschaft für die Band ABBA. „Als wir letztes Jahr nach Bulgarien in den Urlaub gefahren sind, liefen die CD von ABBA rauf und runter“, sagte die 15-Jährige. Schnell konnte sie alle Songs auswendig mitsingen. Für eine eigene Band ist Rebeca gerade auf der Suche nach passenden Mitgliedern.

Mitte April stehen die Battles an

Bei der nächsten Runde – den sogenannten Battles – präsentiert Rebeca vermutlich kein Lied ihrer Lieblingsband. Gemeinsam mit zwei anderen Teilnehmern bekommt sie dann einen Song zugewiesen, der im Trio gesungen wird. Diesen Auftritt von Rebeca gibt es am 15. oder 22. April auf Sat1 zu sehen.