Königsbrunn

14:02 Uhr

Betrug über WhatsApp: Frau soll 3000 Euro an ihren Sohn überweisen

Ein Trickbetrüger war am Mittwoch in Königsbrunn am Werk und wollte einer Dame 3000 Euro aus der Tasche ziehen. Die fiel auf seine Masche aber nicht herein.

Am Mittwochmorgen erhielt eine Dame aus Königsbrunn gegen 9.50 Uhr eine WhatsApp-Nachricht – angeblich von ihrem Sohn. Darin stand, dass er sein Handy verloren habe und dies seine neue Nummer sei. Er bat um zwei Überweisungen über insgesamt knapp 3000 Euro. Die aufmerksame Dame rief daraufhin sofort bei ihrem Sohn an. So stellte sie fest, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und erstattete Anzeige gegen den unbekannten Betrüger. Es entstand ihr kein Schaden. (AZ)

