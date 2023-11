Betrunken auf E-Scooter durch Königsbrunn

Keine gute Idee: Mit 1,4 Promille Alkohol im Blut benutzte eine 18-Jährige in Königsbrunn einen E-Scooter.

In der Nacht auf Samstag fielen einer Streifenbesatzung in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße in Königsbrunn, gegen 1.59 Uhr, zwei Personen auf einem Elektroscooter auf.

Da die Benutzung des Kleinstfahrzeugs nur alleine erlaubt ist, stoppten die Beamten die Beiden zur Kontrolle. Dabei fiel der deutliche Alkoholgeruch der 18-jährigen am Lenker auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die junge Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)