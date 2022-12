Betrunkener Autofahrer stellt sich in Königsbrunn selbst eine Falle

Als die Polizei einen Autofahrer kontrollieren will, versucht dieser zu flüchten. Seine Bemühungen bleiben aber vergebens, weil er eines nicht bedacht hat.

Ein Autofahrer hat in Königsbrunn versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Wie die Beamten berichten, war er der Besatzung eines Streifenwagens am Freitag gegen 2.30 Uhr in der Augsburger Straße wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Doch der Mann ignorierte Blaulicht und Anhaltesignale und fuhr zielstrebig und mit hoher Geschwindigkeit in eine Tiefgarage.

Die Beamten fuhren ihm hinterher und konnten den Mann in der Garage festnehmen, als er sich von seinem Auto entfernen wollte. Um diese Uhrzeit fiel es nicht allzu schwer, den 51-Jährigen als den gesuchten Fahrer zu identifizieren, weil sonst niemand mehr unterwegs war. Den Grund für die Flucht brachte ein Atemalkoholtest zutage: Der Mann hatte einen Wert von 1,4 Promille und musste seinen Führerschein abgeben. (AZ)