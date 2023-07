Bewegende Abschlussfeier an der Mittelschule Königsbrunn

Verabschiedet wurden die 82 Absolventinnen und Absolventen der neunten und zehnten Klassen der Mittelschule. Zweimal stand im Abschlusszeugnis eine Eins vor dem Komma.

"Ihr habt in eurer Schulzeit an der Mittelschule Königsbrunn einiges überstanden", sagte Tatjana Gagstetter, Vorsitzende des Elternbeirates. Damit meinte sie vor allem die Corona-Zeit und den damit einhergehenden Unterricht vor dem Computer zu Hause. "Behaltet die MSK in guter Erinnerung", waren ihre Schlussworte.

Königsbrunner Lehrerchor singt zum Abschied

Während der Feier ließen die Schülerinnen und Schüler in Form von kurzen Videos das Schuljahr noch einmal Revue passieren. Dabei waren viele Bilder der jeweiligen Abschlussfahrten zu sehen. Besonders viel Applaus bekam der Lehrerchor, der die Schüler zur Melodie von Reinhard Meys "Über den Wolken" mit den Worten "nach eurer Schulzeit fängt das Abenteuer Leben erst an", verabschiedete.

Viel Applaus bekam der Chor der Lehrerinnen und Lehrer für seinen gesungenen Abschied. Foto: Elmar Knöchel

Königsbrunns Bürgermeister glaubt: Die besten Chancen in der Berufswelt

Zuvor hatte Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl die Schülerinnen und Schüler zu ihrem erfolgreichen Abschluss beglückwünscht. "Ihr könnt euch heute fühlen wie Siegerinnen und Sieger", sagte Feigl. Dann gab er ihnen noch den Rat, dass es in Zukunft auf den jeweiligen Typ ankäme. Nur wer etwas mit Freude mache, könne auch Erfolg haben. Unabhängig, ob man nach der Schulzeit eine Berufsausbildung beginne oder eventuell eine weiterführende Schule besuche. "Euer Jahrgang hat auf dem Arbeitsmarkt die besten Chancen, die es je gab. Macht was draus!"

Auch die Lehrerinnen und Lehrer der Mittelschule haben gelernt

Rührend war der Abschied der Lehrer von ihren Schützlingen. Sie hatten in Video-Clips ihre "letzten Worte" für die Schüler aufgeschrieben. Sie bedankten sich für die schöne Zeit. Es sei nicht nur so gewesen, dass die Lehrerinnen und Lehrer den Schülern etwas beigebracht hätten. "Wir haben auch viel von euch gelernt. Eure Fröhlichkeit, euer Interesse und eure Freundlichkeit war bemerkenswert. Deshalb werden wir euch nicht so schnell vergessen. Wir sind zuversichtlich, dass ihr die Welt mit eurem Wissen und Können bereichern werdet." Die Abschlussfeier sei ein verdienter Moment der Anerkennung für alle, die damit ihre Zeit an der Mittelschule Königsbrunn beenden. "Die Welt braucht Menschen wie euch." So lautete der endgültige Abschied des Lehrerkollegiums. Am Schluss bedankte sich Schulleiterin Dagmar Böhm-Lachmann mit mehr als einer Träne im Auge für die rührende und gelungene Feier bei ihren ehemaligen Schülerinnen und Schülern und dem gesamten Lehrerkollegium.

