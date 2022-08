Bis die 320 Bauplätze im Neubaugebiet verkauft werden, dauert es noch länger

Plus Im Osten von Königsbrunn entsteht ein Wohngebiet für etwa 1000 Menschen. Doch der Start der Bauplatz-Verkäufe verzögert sich nochmals. Woran das liegt.

Das Bauamt versendet derzeit die Verträge an die mehr als 90 Grundstückseigentümer. Das klingt einfacher als es ist, denn die großen Verträge müssen noch einmal Seite für Seite durchgearbeitet werden, sagt Bürgermeister Franz Feigl: "Es gibt fünf verschiedene Vertragstypen mit unterschiedlichen individuellen Vereinbarungen mit den Besitzern, zum Beispiel über den Erhalt von Bauplätzen. Da muss man ganz sichergehen, dass alles passt." Als nächster Schritt werden die Notartermine vereinbart. Um diese schnell über die Bühne zu bringen, wird zusätzliches Personal vorgehalten. Dennoch dauere das Verfahren im Idealfall sechs bis acht Wochen.