BMX-Fahrer räumen bei Bayerischer ab

In Königsbrunn fand heuer die Bayerische Meisterschaft im BMX statt. Dabei zeigten die Gastgeber gute Leistungen.

241 Fahrer- und Fahrerinnen aus elf bayerischen Vereinen lieferten sich starke Rennen um Gold, Silber und Bronze. Vier erste Plätze sprangen für die Gastgeber aus Königsbrunn raus, darunter der Mannschaftssieg.

Vor der Veranstaltung arbeiteten die Vereinsmitglieder und Eltern vom MAC Königsbrunn viele hundert Stunden, um die Bahn und das Gelände am Ilsesee meisterschaftstauglich zu machen. So wurde ein Teilstück der Bahn komplett neugestaltet und die Breite an einigen Stellen auf fünf Meter erhöht.

Die Bayerische Meisterschaft wurde vom Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl, zusammen mit dem 1. Vorstand des MAC Königsbrunn, Holger Stolz, eröffnet. Um an der Bayerischen teilnehmen zu können, ist der Besitz einer Renn-Lizenz vom Bund deutscher Radfahrer verpflichtend. Wer bei der deutschen Meisterschaft an den Start gehen möchte, muss an der Landesvereinsmeisterschaft teilgenommen haben. Die Deutsche Meisterschaft findet kommendes Wochenende in Stuttgart statt.

Umrandet wurde die Veranstaltung von den Top BMX-Freestylern des Bayerischen Radsportverbandes, welche atemberaubende Vorführungen zeigten. Bei Front- bis Backflips und vielen anderen Figuren staunten die Zuschauer nicht allein über die Höhe der Sprünge, sondern auch über das, was die Fahrer mit Ihren Bikes alles machen können. BMX-Freestyle ist ebenso wie Race-BMX eine olympische Sportdisziplin. Zudem heizte eine HipHop-Streetdancegruppe den Zuschauern in den Pausen ordentlich ein.

Die Sportler des MAC Königsbrunn konnten folgende Erfolge erzielen:

Platz 1 in der Klasse Cruiser Women 30 & over: Jasmin Straßner

Platz 1 bei den Boys 11-12: Raphael Ortel

Platz 1 in der Klasse Girls 13-14: Anika Kühnel

Platz 2 in der Klasse Boys 13-14: Maximilian Straßner

Platz 3 in der Klasse Girls 11-12: Emilia Straßner

Platz 3 in der Klasse Women 17 & over: Selina Schult

Platz 3 in der Klasse 17-29: Bastian Pius-Fließ