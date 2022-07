BMX-Fahrer Raphael Ortel ist Deutscher Meister

Einen großen Erfolg feierte der Königsbrunner BMX-Fahrer Raphael Ortel: Er gewann die Deutsche Meisterschaft. Und es gab noch einen Podestplatz für die Königsbrunner.

Die beiden jüngsten Starter des MAC Königsbrunn ließen bei der Deutschen Meisterschaft der BMX-Radfahrer im unterfränkischen Esselbach aufhorchen: Raphael Ortel gewann in der Altersklasse Boys 9/10 den Titel und Lia Müller schaffte bei den Girls 9/10 den Sprung aufs Podest und belegte Rang drei.

Bei seinen Rennen präsentierte sich Raphael Ortel in Topform. Nach drei Laufsiegen setzte er sich auch im Viertel- und Halbfinale durch und war auch im Endlauf nicht zu stoppen. Demnächst darf sich der junge Sportler aus Obermeitingen dann mit den Besten der Welt messen, wenn die WM in Frankreich stattfindet.

Insgesamt war der MAC Königsbrunn bei den Deutschen Meisterschaften mit elf Sportlern am Start. Am Ende konnten sich vier Sportler mit einer einstelligen Startnummer belohnen. Bastian Fließ war gleich zweimal am Start, konnte sich in der 24-Zoll-Cruiser-Klasse den achten Platz und am Sonntag in der 20-Zoll-Klasse bei den Men 17-29 den siebten Platz sichern. Ebenfalls ins Finale fuhr Anika Kühnel in der Klasse Girls 11/12 und belegte dort den sechsten Platz.