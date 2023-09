"Boaznklassik" mit den Nouwell Cousines in Königsbrunn

Am Freitag kommen die Nouwell Cousines mit jungem Musikkabarett nach Königsbrunn.

Sie sind die nächste Generation der bekannten Musikerfamilie Well: die Nouwell Cousines. Trotz hoher Verwandtschaftsdichte stehen vier unterschiedliche Charaktere auf der Bühne. Die Well-Geschwister Maria und Matthias, ihre Cousine Maresa und Alex Vicar, der einzige, der kein "Well" ist, kommen am Freitag nach Königsbrunn.

Wer die "Biermösl-Blosn", Wellküren und Wellbrüder mag, wird "Boaznklassik" lieben. So heißt das neue Programm der Nouwell Cousines, mit dem sie gerade durch Bayern touren. Ihre Ideen holen sie sich aus der Münchner Stammboazn, dem Johannis-Café, wo Bierdimpfel und andere über das Leben schwadronieren, wie auf der Homepage des Quattros zu lesen ist. Talent, Bühnenlust und Humor hat ihnen die Musikerfamilie Well mitgegeben. Sie haben jedoch ihren eigenen Stil entwickelt – genreübergreifend, weltoffen und regional verwurzelt. In ihren Liedern behandeln sie sowohl gesellschaftskritisch als auch humorvoll Themen ihrer Generation – ohne sich dabei zu ernst zu nehmen.

Am Freitag, 29. September, gastieren die Vier auf Einladung des Königsbrunner Kulturvereins "Klik" im Gemeindezentrum St. Johannes, Friedhofstraße 2, in Königsbrunn. Los geht´s um 20 Uhr. (AZ)