Aber sicher: Wie die Polizei dem Nachwuchs Sicherheit im Straßenverkehr beibringt

Blick hinter die Kulissen: Roland Schur und Rosemarie Reichel sind die Verkehrserzieher der Inspektion Bobingen. Sie genießen die Arbeit mit Kindern.

Sie dürften die bekanntesten Gesichter der Bobinger Polizei sein: Roland Schur und Rosemarie Reichel. Die beiden kümmern sich um die Verkehrserziehung an Kindergärten und Schulen. Bei Wind und Wetter stehen sie auf dem Übungsplatz. Mit Argusaugen verfolgen Roland Schur und Rosemarie Reichel die Grundschüler auf dem Fahrrad. Sie sollen Gefahren erkennen und lernen, wie sie sich richtig verhalten. Denn Sicherheit ist Übungssache.

Bobinger Polizisten sind lieber an der Luft als im Büro

Die beiden Polizisten lieben ihre Aufgabe. „Ich bin kein Büromensch. Ich genieße die Zeit draußen“, sagt Rosemarie Reichel, die in einigen Monaten in Ruhestand geht. Schätzungsweise 15.000 Buben und Mädchen hat sie in den vergangenen Jahren kennengelernt. Viele hat sie später wieder getroffen. „Wenn wir unterwegs sind und dann Kinder sehen, die alles im Straßenverkehr richtig machen, dann ist das eine schöne Bestätigung.“ Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Manchmal fließen auch Tränen.

In den ersten vier Einheiten der Verkehrsschule geht es im Wesentlichen um die Frage, wie sich jeder sicher im Straßenverkehr verhält. „Wir beginnen mit einfachen Themen. Wie fahre ich an einem Hindernis vorbei?“, erklärt Schur. Oder wie biegt man richtig links ab? Schwierig wird es ab der dritten Einheit, wenn auf dem Übungsplatz alle Schilder aufgestellt und alle Verkehrsregeln bekannt sind. Danach wird es ernst: Die Schüler müssen wie in der Fahrschule einen Testbogen mit 20 Fragen beantworten. Anschließend geht es zur praktischen Prüfung. Der gesamte Übungsplatz muss abgefahren werden: die Einbahnstraße genauso wie der Kreisverkehr oder die Kreuzung. „Da muss alles dabei sein“, sagt Schur.

Belohnung zur bestandenen Prüfung

Wer es geschafft hat, bekommt einen Ausweis, Wimpel und ein kleines Geschenk. Wer zu viele Fehler gemacht hat, muss die Prüfung wiederholen. Dann fließen auch Tränen. Manchmal müssen die beiden Verkehrsexperten auch ernste Töne anschlagen. Geschadet hat’s nie, meint Roland Schur. Er erinnert sich an eine Mutter, die sich ausdrücklich bei ihm bedankte, dass ihr Kind durchgefallen ist. Denn danach strengte sich der Nachwuchs besonders an. „Das war bitter nötig“, sagte die Mutter.

Nach der Verkehrsschule auf dem Übungsplatz geht es in kleinen Gruppen auf die Straße. In Dienstbekleidung und mit einem Polizeirad fahren die beiden Polizisten mit drei Buben und Mädchen unter realen Bedingungen. Die Positionen wechseln. „Gefährlich ist es noch nie geworden“, sagt Schur, der wie seine Kollegin auch an allen 18 Kindergärten im südlichen Landkreis unterwegs ist. Geübt wird der Schulweg. „Wir gehen raus und besprechen das Verhalten auf dem Gehweg, der kein Spielplatz sein kann. Auch das richtige Überqueren der Fahrbahn ist ein Thema“, sagt Schur. Für die meisten Buben und Mädchen ist das der erste Kontakt mit der Polizei. Natürlich darf das Blaulicht nicht fehlen – ein Höhepunkt für alle Vorschulkinder.

In einer neuen Serie blickt die Redaktion hinter die Kulissen der Bobinger Polizei. Beamte stellen ihre Arbeit vor und plaudern aus dem Nähkästchen. Der Zuständigkeitsbereich der Inspektion umfasst die Städte Bobingen und Königsbrunn sowie Oberottmarshausen und Wehringen. Im rund 90 Quadratkilometer großen Dienstbereich leben knapp 50.000 Menschen.