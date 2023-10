Experte im Interview: So jagt die Bobinger Polizei Cyberkriminelle

Plus Blick hinter die Kulissen: Torsten Hiljanen ist der Experte für Cyberkriminalität auf der Bobinger Dienststelle. Seit Jahren steigt die Zahl der Fälle.

Was genau bedeutet Cybercrime?



Torsten Hiljanen: Das ist eine schwierige Frage. Denn Cybercrime umfasst viele Themen. Dazu gehören zum Beispiel Kinderpornografie oder Hackerangriffe. Klassischerweise sind es Betrügereien im Internet. Jemand bestellt Ware online, bezahlt und erhält dann nichts.

Über welche Beträge sprechen wir?



Hiljanen: Über alle. Von zehn Euro bis hin zu mehreren Tausend Euro. In Bobingen werden Fälle mit Schäden von bis zu 3000 Euro bearbeitet. Grundsätzlich nehmen wir aber alle Anzeigen auf.