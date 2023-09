Königsbrunn/Bobingen

vor 37 Min.

Ermittlungsleiter der Polizei: Schon eine Pille kann tödlich sein

Tom Hauser leitet die Ermittlungsgruppe der Bobinger Polizei. Als Experte für Drogen hat er etliche Tests in seinem Büro.

Plus Tom Hauser ist Leiter der Ermittlungsgruppe der Bobinger Polizei. Er warnt eindringlich vor Drogen, die immer mehr auf dem Vormarsch sind – auch bei Jugendlichen.

Von Maximilian Czysz

Täglich ist in den Medien von synthetischen Drogen zu lesen. Sie sind auf dem Vormarsch: Deckt sich das mit Ihrer täglichen Arbeit?



Tom Hauser: Wir erleben eine starke Zunahme an synthetischen Drogen. Als ich anfing, gab es als gängige Drogen Cannabis, Haschisch, Kokain, Heroin und Amphetamine. Es hat sich mittlerweile massiv verändert. Ein Grund dafür ist das unglaubliche Spektrum an neuen synthetischen Drogen.

Rauschgiftkriminalität ist Kontrollkriminalität. Das heißt: Je mehr die Polizei kontrolliert, desto mehr Verstöße entdeckt sie. Wie lassen sich synthetische Drogen aufspüren?



Hauser: Die Frage führt zu einem Problem: Oft lassen sich synthetische Drogen wegen der Vielzahl der verschiedenen Inhaltsstoffe nicht mit einem Schnelltest feststellen. Wir haben häufig Sicherstellungen, die ans LKA zur Analyse geschickt werden müssen, weil wir vor Ort keine entsprechenden Testmöglichkeiten haben.

