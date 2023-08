Nach Flucht durchs Maisfeld geht es für lange Zeit ins Gefängnis

Vor einen Jahr häuften sich die Einbrüche im Raum Bobingen und Königsbrunn. Ein Mann wurde geschnappt und mittlerweile verurteilt.

Das perfekte Verbrechen gibt es nicht. Denn jeder Kriminelle macht einmal Fehler. So war es auch vor einem Jahr, als einem jungen Mann nachts eine spektakuläre Flucht durch ein Maisfeld gelungen war.

Kurze Zeit später fiel der Mann nach einem Einbruchsalarm in Bobingen auf. Er saß in einem grünen Golf, der auf einem Bobinger Parkplatz parkte. Die Polizisten näherten sich dem Wagen, um den Mann zu kontrollieren. Doch statt seine Ausweispapiere zu zeigen, flüchtete er mit Vollgas. Ein Polizist musste zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Zunächst verschwand der Wagen in der Bobinger Nacht. Kurze Zeit später entdeckte eine Streife das Auto in der Königsbrunner Straße – der Fahrer raste in Richtung Königsbrunn. Nach der B17-Unterführung steuerte der Mann entgegen der Fahrtrichtung über den Kreisverkehr, um dann in der Wertachstraße in einen Feldweg abzubiegen. Dort war vorerst Endstation. Der starke Regen in dieser Nacht hatte den Erdboden aufgeweicht, der Golf blieb im Maisfeld stecken. Der Fahrer rannte Hals über Kopf davon. Polizisten umstellten das Feld, konnten ihn nicht fassen. Dafür entdeckten sie etwas anderes.

Der Unbekannte verliert seinen Schlüssel

Denn auf der Beifahrerseite lag eine Tasche mit Einbruchswerkzeug. In dem Golf befand sich außerdem ein Schlüssel - es führte die Ermittler zu einem Haus in Königsbrunn. Dann ging alles schnell: Bei einer Durchsuchung wurden viele Gegenstände entdeckt, die aus verschiedenen Einbrüchen stammten. Wie sich herausstellte, hatte der Mann in den Wochen vor seiner Festnahme verschiedene Lagerräume, Baucontainer, Garagen und Gartenhäuser aufgebrochen. Unter anderem tauchten Gegenstände auf, die aus der Fritz-Felsenstein-Schule und der Sakristei der Kirche St. Ulrich in Königsbrunn entwendet wurden. Der Mann hatte außerdem ein schwarzes Quad gestohlen.

Schaden von über 20.000 Euro

Den Ermittlern gelang es, immer mehr Beutestücke zuzuordnen. Damit gingen auch immer mehr Einbrüche auf das Konto des jungen Manns, der in Untersuchungshaft kam. Die Staatsanwaltschaft ging nach Abschluss der Ermittlungen von einem Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro im Raum Königsbrunn und Bobingen aus. Er wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt.

Lesen Sie dazu auch