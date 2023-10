Sie sind ohne Waffe, dafür aber mit viel Courage unterwegs

Plus Die Sicherheitswacht ist zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Bürgern und der Bobinger Polizei geworden. Wie die Mitglieder arbeiten und was sie dürfen.

Sie sind zwar keine Polizisten. Aber sind ein wichtiger Teil der Polizei. Die Rede ist von den Mitgliedern der Sicherheitswacht. Sie helfen, sie ermahnen, sie sollen Präsenz zeigen und für Bürgernähe sorgen. Denn sie sind Ansprechpartner in vielen Fragen. „Wir sind auch Arbeitsamt, Sozialamt, Jugendamt, Elternteil oder Streetworker“, sagt Jens Richter, der seit 16 Jahren für die Sicherheitswacht läuft.

Derzeit hat die Sicherheitswacht der Bobinger Polizei zwölf Mitglieder im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Wann die Mitglieder ihre Spaziergänge erledigen, entscheiden sie selbst. In der Regel sind sie zwischen 13 Uhr und Mitternacht unterwegs. Meistens vier Stunden. Und immer zu Fuß. Zu erkennen sind die Mitglieder an der Bekleidung mit der Aufschrift Sicherheitswacht. Sie haben ein Funkgerät mit Notknopf dabei und Reizgas, um sich im Notfall verteidigen zu können.