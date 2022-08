Party, bis die Polizei kommt

Aus dem Polizeibericht des Wochenendes: Drogen, Alkohol und der Verlust eines Führerscheins.

Die lauen Sommernächte verlocken zu langen Feiern - doch die können für Beteiligte mit reichlich Ärger enden. So geschehen bei einer Party im Außenbereich von Königsbrunn. Bei einer "größeren Party", so die Polizei Bobingen am Wochenende, seien in der Nacht zum Sonntag insgesamt drei Drogendelikte festgestellt worden. Zudem verhinderten die Beamten auf dem Fest, dass sich ein Gast betrunken hinters Steuer setzte.

Alkoholfahrten in Bobingen

Da war ein Mann am Samstagnachmittag in Bobingen deutlich weiter. Er saß bereits am Steuer seines Autos und fuhr durch Bobingen. Sein Problem nach einer Kontrolle: 2,8 Promille. Die Folge: Anzeige und Führerschein weg. "Nur" 1,2 Promille hatte dagegen ein Autofahrer intus, den die Polizei am Samstagabend in Bobingen aus dem Verkehr zog. Er hat wegen eines ähnlichen Delikts bereits keinen Führerschein mehr, dafür aber nun zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)