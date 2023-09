Königsbrunn/ Bobingen

17:30 Uhr

Polizei Bobingen geht mit Akribie und Kommissar Zufall auf Einbrecherjagd

Sogar an Steinen lässt sich DNA finden. Mit diesem Stein wurde für einen Einbruch eine Fensterscheibe des Kindergartens an der Bobinger Singoldhalle eingeworfen.

Plus Hinter den Kulissen der Polizei Bobingen: Vor einem Jahr standen die Beamten vor einer Serie von Einbrüchen, die sich trotz einer spektakulären Flucht aufklären ließ.

Mit dem Einbruch in ein Gartenhaus begann vor einem Jahr eine Einbruchsserie, die ein spektakuläres Ende nahm. Kommissar Zufall spielte dabei genauso eine Rolle wie die akribische Arbeit der Ermittlungsgruppe der Bobinger Polizei. Sie konnte einem Mann über ein Dutzend Einbrüche und Diebstähle im Raum Bobingen und Königsbrunn nachweisen.

Ihren Anfang nahm die Serie im Juni 2022. Ein Unbekannter war in ein Gartenhaus in Bobingen eingebrochen. Hans Reisner und seine Kollegen nahmen an der Tür einen Abdruck der Hebelspur, die der Einbrecher mit einem Werkzeug hinterlassen hatte. Sie entdeckten außerdem eine Schuhspur. Im Gartenhaus, in dem ein Flachbildschirm fehlte, suchten sie nach DNA-Spuren – das können zum Beispiel Hautzellen sein, die an der Kleidung haften und verloren werden. „Die bleiben Jahre liegen“, weiß Hans Reisner. Er gehört seit 2015 zur Ermittlungsgruppe. Um die Spuren zu sichern, haben die Ermittler Dutzende Utensilien in einem Spezialkoffer. Dazu gehören kleine Dosen und Tüten, Pulver und Pinsel, Handschuhe und Masken, Abroller und Wattestäbchen genauso wie Abformmasse aus der Tube.

