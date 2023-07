Polizei sucht nach Zeugen von zwei Fahrerfluchten

In Königsbrunn und in Bobingen wurden in den vergangenen Tagen zwei Autos beschädigt.

Einen Sachschaden von rund 600 Euro hinterließ ein Unbekannter in der Donauwörther Straße in Königsbrunn. Dort beschädigte er zwischen dem 17. und 22. Juli einen schwarzen Opel am vorderen Kotflügel. Eine weitere Unfallflucht trug sich am Freitag in Bobingen zu. Dort wurde ein weißer VW Up auf einem Supermarktparkplatz in der Bischof-Ulrich-Straße angefahren. Er gehört einer 78-jährigen Rentnerin, die zwischen 18.30 bis 19.25 Uhr einkaufen war. Der Schaden am Heck des Fahrzeugs beträgt rund 200 Euro. Die Polizei Bobingen bittet Zeugen, sich unter der Nummer 08234/96060 zu melden. (AZ)