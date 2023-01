Polizei unterbindet Fahrten unter Drogeneinfluss

Dass Drogenkonsum und die Teilnahme am Straßenverkehr eine gefährliche Mischung sind, will leider nicht jeder einsehen. Die Polizei hat mehrere Verstöße festgestellt.

Die Polizei hat bei Kontrollen in Bobingen und Königsbrunn mehrere Männer erwischt, die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug steuern wollten. Als die Polizei wegen Ermittlungen in anderen Fällen bei einem 58-jährigen Bobinger eintraf, stieg dieser gerade in sein Auto, um zur Arbeit zu fahren. Weil der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde er kontrolliert. Dabei habe er eingeräumt, am Vorabend Heroin konsumiert zu haben, berichtet die Polizei. Er musste seine Autoschlüssel abgeben, bis er wieder nüchtern war.

Das Fahrrad eines 60-jährigen Mannes zog die Polizei am Sonntagnachmittag ein. Der Mann sei von einer Streifenbesatzung beobachtet worden, als er in der Hochfeldstraße offensichtlich betrunken auf das E-Bike steigen wollte, berichtet die Polizei. Der Mann verweigerte einen Alkotest und zeigte sich auch sonst wenig kooperativ. Weil er trotz seines Zustands darauf bestand, mit dem Rad zu fahren, nahm die Streifenbesatzung es schließlich mit auf die Wache. Wo er es nach dem Ausnüchtern abholen kann.

Bereits unterwegs war ein E-Scooter-Fahrer, den die Polizei am Montagabend in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn kontrolliert hat. Der 32-Jährige räumte auf Nachfrage ein, dass er kurz zuvor Cannabis geraucht habe. Er musste mit zur Blutentnahme. (AZ)