Unfallfahrer flüchten: Polizei sucht Zeugen

Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei – eine in Königsbrunn und eine in Bobingen.

In der Germanenstraße in Königsbrunn wurde ein auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarkts abgestellter VW angefahren. Das Fahrzeug stand dort am Mittwoch von 14.15 Uhr bis 15.10 Uhr geparkt und wurde hinten links an der Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen für Unfallfluchten in Königsbrunn und Bobingen

Im Zeitraum von Dienstag, 18.15 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, wurde ein in der Schillerstraße in Bobingen geparkter Opel angefahren. Dadurch entstand am vorderen rechten Kotflügel ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise zu beiden Unfallfluchten unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)