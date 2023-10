Königsbrunn, Bobingen

Was der Verkehrssicherheits-Experte der Bobinger Polizei von Tempo 30 hält

Plus Wir blicken hinter die Kulissen der Polizei in Bobingen: Wolfgang Feigl hat viele Aufgaben. Nach schweren Unfällen sucht er nach Verbesserungen.

Von Maximilian Czysz

Einmal in der Woche ist Wolfgang Feigl mit dem Handlaser unterwegs. Mit dem Messgerät kann er die Geschwindigkeit von Fahrzeugen in einer Entfernung von bis zu einem Kilometer festhalten. Wer zu schnell ist, wird sofort an die Seite gewunken. Feigl geht es aber nicht darum, möglichst viele Autofahrerinnen und Autofahrer zur Kasse zu bitten. Er will durch seine Präsenz an Gefahrenstellen erinnern. Und damit letztlich für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Um sie geht es im Kern im vielfältigen Verkehrsressort der Polizei Bobingen.

Wolfgang Feigl kümmert sich um Baustellenanordnungen, Umleitungspläne oder die Steckkarte, auf der das Unfallgeschehen im Dienstbereich festgehalten ist. Was früher mit Nadeln auf einer großen Landkarte markiert wurde, läuft heute digital. Ein gelber Punkt steht für Abbiegeunfälle, rot beispielsweise für Unfälle durch Vorfahrtsverletzungen. Häufen sich in einem Bereich die Vorfälle, dann ist Wolfgang Feigls Expertise gefragt: Muss baulich etwas verändert werden? Lässt sich die Beschilderung vielleicht optimieren? Oder liegt es an der Geschwindigkeit? Schulwege liegen ihm besonders am Herzen. „Sie muss so sicher wie möglich sein“, sagt Feigl. Manchmal enden Unfälle im Straßenverkehr tragisch. Todesopfer sind zu beklagen. Die Polizei wird gerufen. Die Beamten im Schichtdienst kümmern sich vor Ort um das Geschehen. Sie nehmen die Personalien auf und versuchen eine erste Rekonstruktion. Häufig wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein spezieller Sachverständiger hinzugezogen, der ein unfallanalytisches Gutachten erstellt. So soll untersucht werden, wie es zu dem schweren Unfall kam. Auch Wolfgang Feigl ist im Nachgang gefordert.

