Brand im Gymnasium Königsbrunn: Es hätte schlimmer kommen können

Plus Der Brand am Königsbrunner Gymnasium war schnell gelöscht, die Beseitigung der Schäden wird länger dauern. Auswirkungen auf den Schulbetrieb sollen klein bleiben.

Im Flur zur Schulküche des Königsbrunner Gymnasiums steht ein Besen. Betritt man den Raum, wird auf den ersten Blick klar, dass der nicht reichen wird, um die Schäden des Feuers zu beseitigen, das am Samstag gegen 23.30 Uhr dort wütete. Die einstmals weiße Decke ist komplett rußgeschwärzt, der Fußboden ist bedeckt mit mehr Ruß und geschmolzenen Kunststoffresten. Kreisbaumeister Frank Schwindling hat sich am Montag mit den zuständigen Mitarbeitern beim Landratsamt einen Überblick über die Schäden verschafft. Der Landkreis ist der Träger der Gymnasien.