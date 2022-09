Brandstiftung am Königsbrunner Gymnasium: Jetzt gibt es eine Belohnung

Plus Das Landratsamt setzt nach dem Feuer an der Königsbrunner Schule 2000 Euro für sachdienliche Hinweise aus. Hat der Vorfall noch weitreichendere Folgen?

Auf rund 405.000 Euro beläuft sich der Schaden, der Ende August bei einem Brand am Königsbrunner Gymnasium entstanden ist. Die Zahl wurde am Montag im Bauausschuss des Kreistags genannt. Das Landratsamt hat jetzt auch eine Belohnung ausgesetzt. 2000 Euro gibt es für Hinweise, die zum Täter führen. Die Kriminalpolizei geht nach wie vor von Brandstiftung aus. Sie hat zwischenzeitlich Fahndungsplakate erstellt und beispielsweise im Bereich des Gymnasiums ausgehängt. Die Kripo bittet darin auch um Hinweise: