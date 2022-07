Brasilianische Klänge im Café Mosaik in Königsbrunn

Die vielfältige Kultur ist Thema im Mehrgenerationenhaus. Ende Juli gibt es einen Tanzworkshop.

Im Juli widmet sich das interkulturelle Café Mosaik im Mehrgenerationenhaus der Vielfalt brasilianischer Kulturen. An vier Terminen bietet nicht nur das Buffet einen Einblick in brasilianische Spezialitäten, sondern auch das vielseitige Programm regt zum Mitmachen und Ausprobieren an.

Eine Kombination aus Kampfsport und Tanz

An den ersten beiden Terminen, an den Donnerstagen 7. und 14. Juli, steht Capoeira im Mittelpunkt – eine Kombination aus Kampfsport und Tanz –, dessen Wurzeln auf die Sklaverei in Brasilien zurückzuführen sind. Daher wird zu Beginn die Geschichte des Capoeira und seine Bedeutung vorgestellt. Dabei spielen nicht nur Muskelkraft, sondern vor allem auch Musik, Wachsamkeit und das aufeinander Eingehen eine tragende Rolle. Die Gäste können die traditionellen Musikinstrumente des Capoeira – Berimbau, Caxixi und Trommeln – ausprobieren. Wen dann die Neugierde gepackt hat, kann in den folgenden Schnupperstunden die Grundlagen erlernen. Die Mitglieder des Vereins Abadá Capoeira Augsburg achten dabei auf die Bedürfnisse aller Teilnehmenden, sodass die Aktion sowohl für Kinder als auch für ältere Menschen geeignet ist.

Samba und ein Tanzworkshop

Musikalisch geht es auch in den letzten beiden Juli-Wochen weiter (21. und 28. Juli). Neben Samba-Klängen wird ein Forró Tanzworkshop angeboten. Wer es doch eher gemütlich angehen will, kann bei kühlen Saftcocktails und brasilianischen Snacks ins Gespräch kommen, in brasilianischer Literatur schmökern und sich von Bildershows inspirieren lassen.

Das Café Mosaik findet donnerstags von 16 bis 19 Uhr statt – bei schönem Wetter draußen im Schatten der Kastanien. Adresse: Mehrgenerationenhaus Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 98, 86343 Königsbrunn.