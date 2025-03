Brennende Wiese wird gelöscht

Durch einen unbekannten Täter in Flammen gesetzt wurde ein kleines Stück Wiese am Mittwoch am Feldrand in der Lilienstraße in Königsbrunn. Der gegen 17.30 Uhr mitgeteilte kleinflächige Brand konnte von der Streifenbesatzung gelöscht werden, wie die Polizei mitteilt. Vor Ort soll sich gegen 16 Uhr eine bislang unbekannte Person aufgehalten haben. Eine nähere Beschreibung ist derzeit nicht möglich. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich direkt bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (AZ)

