Königsbrunn

06:03 Uhr

Brunnenbau in Afrika: "Wir wollen den Ärmsten helfen"

Plus Siegfried Hertlen ist seit 2018 Vorsitzender des Vereins "Königsbrunn fördert Brunnenbau" in Afrika. Im Interview spricht er über seinen Antrieb und bisherige Projekte.

Von Jana Korczikowski

Herr Hertlen, Sie setzen sich seit Jahren für Brunnenbau in Afrika ein. Woher kommt die Motivation?



Siegfried Hertlen: Startschuss war, als ich in den Ruhestand gegangen bin. Da habe ich mir gedacht, dass es uns eigentlich gut geht und dass wir was zurückgeben müssen. Und wem gibt man was zurück? Den Ärmsten. Das war unser Ziel. Und die Ärmsten sind in Afrika. Das Jahresgehalt einer Familie beträgt dort durchschnittlich 250 Euro. Da haben wir uns überlegt, wie man am sinnvollsten fördern kann und haben gedacht, das kann nur mit Wasser sein. Dorfbewohner müssen ihr Trinkwasser aus Tümpeln oder Flüssen holen, aus denen auch Tiere trinken und werden teilweise von Krokodilen angegriffen.

Wo wurde der erste Brunnen gebaut und wie viele Projekte konnten bereits erfolgreich durchgeführt werden?



Hertlen: Durch einen Kontakt meiner Frau zu Pater Maurus Brommer, dem Missionsprokurator von der Erzabtei St. Ottilien, haben wir Abt Romain Botta im Norden von Togo kennengelernt, und so sind die ersten Brunnen in Togo und dann im benachbarten Benin entstanden. Aktuell sind wir bei 72 Brunnenprojekten. 52 Projekte haben wir fertiggestellt. Zwei weitere Brunnen sind in Bau, einer in Zafi (Togo), einer in Tansania. 18 Anträge sind in Planung, sechs kamen noch ganz frisch dazu. Das Schöne ist dabei: Bisher konnten wir 65.000 Menschen helfen, zum Jahresende werden es Minimum 95.000 sein.

